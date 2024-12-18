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        Uşak'ta kaçak sigara ve sahte içki ele geçirildi

        Uşak'ta düzenlenen operasyonda 100 paket kaçak sigara ile 62 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:45
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        Uşak'ta kaçak sigara ve sahte içki ele geçirildi
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        Uşak'ta düzenlenen operasyonda 100 paket kaçak sigara ile 62 şişe sahte içki ele geçirildi.

        İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi.

        Yapılan aramada, 100 paket kaçak sigara ile 62 şişe sigara sahte içki ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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