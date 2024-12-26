Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları H.B'nin üzerinde bir miktar esrar ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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