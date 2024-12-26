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        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:25
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        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları H.B'nin üzerinde bir miktar esrar ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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