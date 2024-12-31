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        Uşak'ta sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Uşak'ta sahte içki ürettiği iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:38
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        Uşak'ta sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Uşak'ta sahte içki ürettiği iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 40 litre ve 39 şişe sahte alkol ile 3 alkol kiti ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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