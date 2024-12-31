Uşak'ta sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Uşak'ta sahte içki ürettiği iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta sahte içki ürettiği iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 40 litre ve 39 şişe sahte alkol ile 3 alkol kiti ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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