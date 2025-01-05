GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Uşak'ta binanın yıkım işlemi sırasında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan iş makinası operatörü hayatını kaybetti. Olayla ilgili firma yetkilisi gözaltına alındı.

Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

Bir iş makinesi, operatörüyle birlikte enkazda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

- Belediyeden açıklama

Uşak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye iş hanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkımın başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır."