Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Yeniköy köyünde, Musa Taş'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, evin büyük bir bölümü yandı.
Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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