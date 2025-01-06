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        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:07
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        Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Merkeze bağlı Yeniköy köyünde, Musa Taş'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, evin büyük bir bölümü yandı.

        Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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