Uşak'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Merkeze bağlı Yeniköy köyünde, Musa Taş'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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