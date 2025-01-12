Uşak'ta eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı

Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokak'ta B.T, tartıştığı eşi İ.T. (35) ve kayınbiraderi A.T'yi (55) pompalı tüfekle vurarak yaraladı, ardından kendini eve kilitledi.

Uşak'ta bir kişi, tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı.

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