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        GÜNCELLEME - Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk öldü

        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:23 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:37
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk öldü
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        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta Emrah Karahan idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı.

        Hafif ticari araçtaki sürücünün oğlu Emirhan Karahan (12) vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Emirhan Karahan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından Karahan'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Işık Çakır Sultan Cemevi'ne getirildi.

        Karahan'ın tabutuna sarılan anne Nilüfer ve baba Emrah Karahan ile yakınları gözyaşı döktü.

        Tabutuna Türk bayrağı örtülen Karahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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