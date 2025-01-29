Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta yanan otomobilde ceset bulundu

        Uşak'ta yol kenarında yanan bir otomobilde ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 05:07 Güncelleme: 29.01.2025 - 05:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta yanan otomobilde ceset bulundu
        ABONE OL

        Uşak'ta yol kenarında yanan bir otomobilde ceset bulundu.

        Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yol kenarında bir otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bir kişinin yanmış cesedini buldu.

        Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Otomobilin plakasının ve cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        İtalya başbakanına soruşturma
        İtalya başbakanına soruşturma
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk...
        GÜNCELLEME - Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk...
        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk öldü
        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk öldü
        Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'dan saldırı açıklaması
        Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'dan saldırı açıklaması
        Uşakspor, takım otobüsünün taşlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yapt...
        Uşakspor, takım otobüsünün taşlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yapt...
        Bakan Bayraktar: Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsı...
        Bakan Bayraktar: Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsı...
        Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı
        Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı