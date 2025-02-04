Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

        Uşak'ta otomobilin çarptığı 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        ABONE OL

        Uşak'ta otomobilin çarptığı 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Uşak-Gediz kara yolunda T.Ç. (57) yönetimindeki 64 AAV 998 plakalı otomobil, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşim Kazak'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kazak'ın, Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uşakspor - Beykoz İshaklıspor: 2-2
        Uşakspor - Beykoz İshaklıspor: 2-2
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çekici ile çarpışan motosikletli iki gün sonra hayatını kaybetti
        Çekici ile çarpışan motosikletli iki gün sonra hayatını kaybetti
        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Uşak'ta çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
        Uşak'ta çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü