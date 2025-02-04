Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Kazak'ın, Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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