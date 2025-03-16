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        Uşak'ta pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:50 Güncelleme: 16.03.2025 - 21:53
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        Uşak'ta pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.G. (50) yönetimindeki 48 ABL 88 plakalı pikap Eşme-Ulubey kara yolu Gedikler mevkisinde karşı yönden gelen Halil Y. (71) idaresindeki 35 KY 032 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan pikap sürücüsü ve eşi H.G. (41) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Halil Y. ise Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Halil Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        M.G. ve H.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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