Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

        Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:03 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        ABONE OL

        Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

        Aktaş, bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin gösterdiği kahramanlık ile cesaretin kendilerine ilham verdiğini söyledi.

        Bu ilhamla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine inandıklarını ifade eden Aktaş, "Daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin ve değerli ailelerinin yanında olmak, bizim en kutsal görevlerimizden biridir." dedi.

        Konuşmanın ardından Aktaş ve davetliler dua ederek birlikte iftar yaptı.

        Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Müftüsü Burhan Çakır da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"

        Benzer Haberler

        Uşak'ta takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Uşak'ta pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Uşak'ta otomobilinde yeşil reçeteli hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Uşak'ta otomobilinde yeşil reçeteli hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Uşak'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı