Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Uşak Valisi Naci Aktaş, Banaz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi.

Aktaş, bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin gösterdiği kahramanlık ile cesaretin kendilerine ilham verdiğini söyledi.

Bu ilhamla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerine inandıklarını ifade eden Aktaş, "Daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için her zaman var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin ve değerli ailelerinin yanında olmak, bizim en kutsal görevlerimizden biridir." dedi.

Konuşmanın ardından Aktaş ve davetliler dua ederek birlikte iftar yaptı.

Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Müftüsü Burhan Çakır da katıldı.