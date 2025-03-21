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        Banaz'da vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:10
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        Banaz'da vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı
        ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı.

        Banaz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Belediye Kültür Park Alanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi.

        Etkinlikte vatandaşlara kara selvi, sedir, karaçam ve duttan oluşan 4 bin 500 fidan dağıtıldı.

        Etkinliğe Kaymakam Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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