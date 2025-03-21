Banaz'da vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı

Etkinliğe Kaymakam Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara kara selvi, sedir, karaçam ve duttan oluşan 4 bin 500 fidan dağıtıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı.

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