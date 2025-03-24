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        Uşak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 22:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:32
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        Uşak'ta ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Pınarbaşı beldesindeki Akdere Dağı'na offroad yapmak için giden bir grup, ormanlık alanda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin İlyas Özkan (37) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanmayan Özkan'ın cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Özkan'ın Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşadığı, 5 gün önce ailesine haber vermeden evden ayrıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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