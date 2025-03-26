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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:18
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda, A.Ç, L.A. ve İ.K. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve L.A. tutuklandı, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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