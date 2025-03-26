Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, A.Ç, L.A. ve İ.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve L.A. tutuklandı, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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