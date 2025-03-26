Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın kendilerine doğru geldiğini fark eden şüpheliler, 2 ayrı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

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