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        Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

        Uşak'ta jandarma iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:41
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        Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
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        Uşak'ta jandarma iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.

        Merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın kendilerine doğru geldiğini fark eden şüpheliler, 2 ayrı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

        Kaçan iki otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

        Otomobillerdeki aramada ise 1 tabanca, tabancaya ait 46 mermi, yeşil reçeteye tabi 61 hap ele geçirildi.

        Jandarma, tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.

        Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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