Uşak Valisi Aktaş, il protokolüyle bayramlaştı

Vali Aktaş, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giderek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı.

AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ise Ramazan Bayramı'nın yeryüzüne huzur getirmesini, dünyanın çeşitli yerlerindeki zulümleri ortadan kaldırmasını diledi.

Yola çıkacaklara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Aktaş, "Trafikte bir saniyelik sabır, bir ömür boyu mutluluk getiriyor. Yola çıkan herkesten sabırla gidip, sabırla gelmelerini istiyorum. Bir kural bir ömür kurtaracaktır. Kurallara uyarsak, sabredersek yolun sonu bayram olacaktır." dedi.

Hasbahçe Polisevi'ndeki programda konuşan Vali Aktaş, vatandaşların bayramını tebrik ederek bayramın ülkeye, millete hayır getirmesini temenni etti.

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