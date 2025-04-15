Uşak'ta "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması" düzenlendi

Uşak'ta düzenlenen Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması'nda 11 öğrenci hünerlerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, Türk Halk Müziği mirasını gelecek nesillere aktarmak adına böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Sahne alan tüm öğrencilere başarı dileyen Yücel, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bu kutlu mirasa, bu emanete sahip çıkma gayreti göğsümüzü kabartan en büyük onur kaynağımızdır. Bu yarışma, onların yalnızca yeteneklerini sergiledikleri bir sahne değil aynı zamanda bu köklü geleneği omuzlayıp bir sonraki nesle aktarma yolunda attıkları kıymetli bir adımdır." dedi.

Yücel'in konuşmasının ardından şefliğini Turhan Akçay Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü Müzik Öğretmeni Yavuz Turgut'un yaptığı orkestra eşliğinde öğrenciler sevilen türküleri seslendirdi.

Yarışmada sahneye çıkan engelli 2 öğrencinin seslendirdiği türkülere tüm salon alkışlarla eşlik etti.