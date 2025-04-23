Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Yeleğen beldesi Yıldırımlar Mahallesi yakınlarında, H.A (61) yönetimindeki 64 EU 921 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.G (58) idaresindeki 64 ACT 066 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan H.G. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Uşak'ta 1475 çiftçiye tohum, fide ve sera naylonu desteği
        Uşak'ta 1475 çiftçiye tohum, fide ve sera naylonu desteği
        Uşaklı hayırseverler 8 derslikli okul yaptırıyor
        Uşaklı hayırseverler 8 derslikli okul yaptırıyor
        Uşak'ta motosiklet sürücülerine eğitim verildi
        Uşak'ta motosiklet sürücülerine eğitim verildi
        Uşakspor ilk 6 içinde yer aldı
        Uşakspor ilk 6 içinde yer aldı
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü