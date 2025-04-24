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        Uşak'ta uyuşturucu hapla yakalanan çift tutuklandı

        Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan karı koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:50
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        Uşak'ta uyuşturucu hapla yakalanan çift tutuklandı
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        Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan karı koca tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Otogarı'nda durumundan şüphelendikleri çifti durdurdu.

        S.K. ve G.K. çiftinin çantalarında ve valizlerinde yapılan aramada, 3 bin 795 yeşil reçeteye tabi hap, 1607 uyuşturucu hap ve 43 gram esrar ele geçirildi.

        S.K. ve G.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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