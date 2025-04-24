Uşak'ta uyuşturucu hapla yakalanan çift tutuklandı

S.K. ve G.K. çiftinin çantalarında ve valizlerinde yapılan aramada, 3 bin 795 yeşil reçeteye tabi hap, 1607 uyuşturucu hap ve 43 gram esrar ele geçirildi.

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