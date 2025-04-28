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        Uşak'ta "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı

        Uşak Üniversitesince düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:35
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        Uşak'ta "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı
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        Uşak Üniversitesince düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıktığını, Avrupa saraylarını ve kiliselerini süsleyen dünyaca ünlü Uşak halılarının birçok ressama ilham kaynağı olduğunu söyledi.

        Kentin sürekli geliştiğini, deri, tekstil ve seramik sektörlerinde küresel ölçekteki rekabet gücünü arttırmak adına kendini yenilediğini belirten Aktaş, "Bu konferans, sadece bilgi paylaşımının yapıldığı bir ortam olmanın ötesinde, sektörle akademiyi, tecrübeyle yeniliği, yerelle evrenseli buluşturan bir platform olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

        Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversite bünyesindeki Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Merkezin, yaptığı tasarımlarla son zamanlarda adından sıkça söz ettirdiğini anlatan Savaş, "Amacımız, Uşak'ta üretilen ürünlerin markalaşması, uluslararası arenada söz sahibi olabilecek markaların ortaya çıkması. Bu anlamda bize düşen görevi her zaman yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Marka olmanın yolu tasarımdan geçiyor. Biz tasarım noktasında her zaman sanayicilerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir de sanayi ile akademiyi buluşturan konferansın kent için oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

        Konferansta, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Türkiye'nin Renkleri" defilesi sunuldu.

        ABD, İtalya, İngiltere, Belçika, Tunus, Fas, Moğolistan ve Tayland'dan akademisyen ve tasarımcıların katıldığı konferans, 30 Nisan'da sona erecek.

        Açılıştan sonraki panelde uzmanlar, yapay zeka, trend ve ürün geliştirme süresi ile deri üretimi üzerine 5.0 teknolojisiyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Konferans boyunca çeşitli panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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