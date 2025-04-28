Uşak'ta "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı

Uşak Üniversitesince düzenlenen "Dijital Çağda Trend ve Teknoloji Odaklı Uluslararası Tasarım Konferansı" başladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıktığını, Avrupa saraylarını ve kiliselerini süsleyen dünyaca ünlü Uşak halılarının birçok ressama ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Kentin sürekli geliştiğini, deri, tekstil ve seramik sektörlerinde küresel ölçekteki rekabet gücünü arttırmak adına kendini yenilediğini belirten Aktaş, "Bu konferans, sadece bilgi paylaşımının yapıldığı bir ortam olmanın ötesinde, sektörle akademiyi, tecrübeyle yeniliği, yerelle evrenseli buluşturan bir platform olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversite bünyesindeki Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Merkezin, yaptığı tasarımlarla son zamanlarda adından sıkça söz ettirdiğini anlatan Savaş, "Amacımız, Uşak'ta üretilen ürünlerin markalaşması, uluslararası arenada söz sahibi olabilecek markaların ortaya çıkması. Bu anlamda bize düşen görevi her zaman yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Marka olmanın yolu tasarımdan geçiyor. Biz tasarım noktasında her zaman sanayicilerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.