Uşak'ta üniversite öğrencileri dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla satrançta buluştu

Halkla İlişkileri ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için çalışma yürüttü.

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