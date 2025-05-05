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        Uşak'ta üniversite öğrencileri dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla satrançta buluştu

        Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:28
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        Uşak'ta üniversite öğrencileri dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla satrançta buluştu
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        Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.

        Halkla İlişkileri ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için çalışma yürüttü.

        Öğrencilerden Aynur Ağırman, Kiraz Gök ve Gülçin Erinç, çocuklara 4 hafta boyunca satranç eğitimi verdi. Eğitimin ardından çocuklar arasında turnuva düzenlendi.

        Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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