Uşak'ta üniversite öğrencileri dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla satrançta buluştu
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.
Halkla İlişkileri ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için çalışma yürüttü.
Öğrencilerden Aynur Ağırman, Kiraz Gök ve Gülçin Erinç, çocuklara 4 hafta boyunca satranç eğitimi verdi. Eğitimin ardından çocuklar arasında turnuva düzenlendi.
Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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