Yeşilay'dan Uşak'ta 500 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi

Eğitimlerde bugüne kadar 500 kişiye bağımlılık tür ve belirtileri, bağımlılıkla mücadelede ebeveynlere düşen görevler anlatıldı.

Yeşilay Uşak Şubesi ile İl Müftülüğü arasındaki iş birliği kapsamında YEDAM bünyesinde çalışan psikolog ve sosyal hizmetler uzmanları, geçen aralık ayında bu yana kent merkezindeki Kur'an kurslarında eğitim düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.