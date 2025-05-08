Uşak'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle buluştu
Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.
Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında oyunun sergileneceği tren Uşak Garı'na geldi.
Burada trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyunu oynandı.
Vatandaşlar, raylar üzerindeki sahnede ücretsiz olarak sergilenen oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.
Oyunun ardından Uşak Valisi Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş, oyunculara çiçek takdim etti.
Oyunu, Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar ve çok sayıda vatandaş izledi.
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