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        Uşak'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle buluştu

        Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 22:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:29
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        Uşak'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle buluştu
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        Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında oyunun sergileneceği tren Uşak Garı'na geldi.

        Burada trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyunu oynandı.

        Vatandaşlar, raylar üzerindeki sahnede ücretsiz olarak sergilenen oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.

        Oyunun ardından Uşak Valisi Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş, oyunculara çiçek takdim etti.

        Oyunu, Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar ve çok sayıda vatandaş izledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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