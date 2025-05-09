Uşak'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Uşak'ta, "Orman Benim" kampanyası kapsamında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan kampanya dahilinde Hacıkadem mevkisinde Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve öğrenciler ormanlık alandaki çöpleri topladı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Özellikle yol kenarlarından çok fazla çöp topladık. Tüm vatandaşlarımızdan yol kenarlarına çöp atmamalarını rica ediyorum. Orman yangınlarının en büyük sebeplerinden biri bu yabancı maddeler." dedi.

Geçen yıl Uşak'ta meydana gelen yangınlarda 1500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Ormanları sadece konulacak yasaklarla koruyamayız. Bunu bütün vatandaşlarımızın katkısıyla yapabiliriz. Lütfen vatandaşlarımız bu kampanyada bize destek olsunlar. Hiçbir çöpü ormanlık alanlara atmayalım. Ormanlarımızı korumak için mücadele edelim ve gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakalım."