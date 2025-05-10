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        Uşak'ta karısıyla tartışan kişinin, evini ve eşinin 2 otomobilini kundakladığı iddia edildi

        Uşak'ta, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak için polis merkezine giden karısına ait 2 otomobili ve birlikte yaşadıkları evi kundakladığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:49
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        Uşak'ta karısıyla tartışan kişinin, evini ve eşinin 2 otomobilini kundakladığı iddia edildi
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        Uşak'ta, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak için polis merkezine giden karısına ait 2 otomobili ve birlikte yaşadıkları evi kundakladığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairede ve apartmanın önünde park halinde bulunan 2 otomobilde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangınlarda dairede ve otomobillerde hasar oluştu.

        Dairede yaşayan N.U'nun (36), karısı E.U. ile (45) tartıştığı, E.U'nun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle kocasından şikayetçi olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne gittiği sırada N.U'nun evi ve eşine ait otomobilleri kundakladığı iddia edildi.

        Polis, N.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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