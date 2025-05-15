Uşak'ta bir evde 60 tarihi obje ele geçirildi

Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen aralarında küçük heykel ve heykel başlığı, 1 kılıç, 7 bileklik, 1 yüzük, süs eşyaları ile sikkelerin olduğu 60 tarihi obje ele geçirildi.

Uşak'ta bir evde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 60 obje ele geçirildi.

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