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        Uşak'ta bir evde 60 tarihi obje ele geçirildi

        Uşak'ta bir evde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 60 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:05
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        Uşak'ta bir evde 60 tarihi obje ele geçirildi
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        Uşak'ta bir evde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 60 obje ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.K'nin merkeze bağlı Ortaköy köyündeki evine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen aralarında küçük heykel ve heykel başlığı, 1 kılıç, 7 bileklik, 1 yüzük, süs eşyaları ile sikkelerin olduğu 60 tarihi obje ele geçirildi.

        O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Objeler Uşak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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