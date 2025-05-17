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        Banaz'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde cumartesi günleri kurulan ve bulaşıcı hastalık sebebiyle mart ayında kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:44
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        Banaz'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde cumartesi günleri kurulan ve bulaşıcı hastalık sebebiyle mart ayında kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Bölgede bulaşıcı hastalık görülmesi sebebiyle kapatılan pazarda yetkililer tarafından gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

        Bu kapsamda İslam Mahallesi'ndeki pazarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine kurbanlık satışları için yer tahsis edildi.

        Yeniden açılan pazarda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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