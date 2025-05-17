Banaz'da canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Bu kapsamda İslam Mahallesi'ndeki pazarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine kurbanlık satışları için yer tahsis edildi.

Bölgede bulaşıcı hastalık görülmesi sebebiyle kapatılan pazarda yetkililer tarafından gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

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