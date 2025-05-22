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        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:10
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        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
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        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        İzmir-Uşak seferini yapan 32601 sefer sayılı yolcu treni, Ovademirler Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, İ.U'nun kullandığı 64 NA 702 plakalı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışmasının ardından yolcu treni seferine devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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