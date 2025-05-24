Uşak'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Uşak'ın Karahallı ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uşak'ın Karahallı ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emre Demir (27) yönetimindeki 20 LJ 563 plakalı motosiklet, Ali İhsan Canlı Caddesi'nde ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Karahallı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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