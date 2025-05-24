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        Uşak'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:49
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        Uşak'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Uşak'ın Karahallı ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emre Demir (27) yönetimindeki 20 LJ 563 plakalı motosiklet, Ali İhsan Canlı Caddesi'nde ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Karahallı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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