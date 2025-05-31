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        Uşak'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:34
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        Uşak'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.K. (82) yönetimindeki 26 AFJ 768 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir rampalarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki N.K. (71), E.H. (77) ve E.K. (75) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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