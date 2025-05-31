Uşak'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K. (82) yönetimindeki 26 AFJ 768 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir rampalarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki N.K. (71), E.H. (77) ve E.K. (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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