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        Uşak'ta sağlık çalışanları her ay 2 bin hastanın evine misafir oluyor

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta evde sağlık hizmeti alan yaklaşık 2 bin hasta, yürütülen çalışma kapsamında her ay 3 kez sağlık ekiplerine kapılarını açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:01
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        Uşak'ta sağlık çalışanları her ay 2 bin hastanın evine misafir oluyor
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        MEHMET ÇALIK - Uşak'ta evde sağlık hizmeti alan yaklaşık 2 bin hasta, yürütülen çalışma kapsamında her ay 3 kez sağlık ekiplerine kapılarını açıyor.

        Kent genelinde farklı sağlık sorunları nedeniyle hareket kabiliyetleri kısıtlı ya da yatağa bağımlı kalan hastalar, Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Evde Sağlık Hizmetleri" uygulamasından yararlanıyor.

        Aralarında doktorların bulunduğu uzman ekipler, hastaları evlerinde muayene ediyor, tedavi, tıbbi bakım veya rehabilitasyon ihtiyaçları için gerekli sürecin de takibini yapıyor. Belirlenen ziyaret programına göre düzenli hastaların evine gidiliyor, onların gerekli sağlık taramaları ve muayeneleri yapılıyor.

        Beslenme uzmanları, psikolojik danışmanlar ve fizik tedavi teknikerleri de bu hizmette görev alıyor.

        Hastaneye gitmesi gereken hastalar ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evlerinden alınıp Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülüyor. Burada kendileri için oluşturulan özel bölüme getirilen hastalar, personel tarafından refakat edilerek ilgili doktorlara ulaştırılıyor.

        Hastalar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yine ekiplerce evine bırakılıyor.

        - "Ziyaret sıklığımız Türkiye ortalamasının üzerinde"

        İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu, AA muhabirine, evde sağlık hizmetleri uygulamasının başladığından bugüne kadar il genelinde 20 bin hastaya hizmet verildiğini söyledi.

        Hastaların sağlığı için 8 ekibin sürekli sahada olduğunu aktaran Mollahüseyinoğlu, "Şu anda da 2 bin hastamızı takip etmekteyiz. Hastalarımıza her ay ortalama 3 defa gidiyoruz. Bu ziyaret sıklığımız da Türkiye ortalamasının üzerinde." dedi.

        Mutluluğun paylaştıkça çoğalacağına işaret eden Mollahüseyinoğlu, "Bizim enerji kaynağımız da bu hastalarımız oluyor. Biz onların yanına giderek onların yanında olduğumuzu, onlarla bir olduğumuzu gösteriyoruz. Hasta ve yakınlarından çok hoş dönüşler alıyoruz. Onlardan aldığımız dönüşler, bir sonraki ziyaretimiz için enerji kaynağı oluyor." diye konuştu.

        - "Her türlü rahatsızlığımda bana yardımcı oluyorlar"

        Evinde tedavi gören 44 yaşındaki Yunus Kara ise 2009 yılında geçirdiği iş kazası sonucu yatağa bağımlı kaldığını kaydetti.

        Kazada belinin kırıldığını, bu süreçte birçok ameliyat geçirdiğini vurgulayan Kara, "Sağlık ekipleri benimle evimde ilgileniyor. O gün bugündür yanıma geliyorlar. Her türlü rahatsızlığımda bana yardımcı oluyorlar. Çok fazla yardımları oldu. Allah onlardan razı olsun. Onlardan hiçbir zaman şikayetim olmadı." ifadelerini kullandı.

        Doğuştan engelli 2 çocuğu bulunan Hatice Kılınç da 10 yıldır evde sağlık hizmetinden faydalandığını, ekiplerin bir an olsun kendisini yalnız bırakmadığını anlattı.

        İhtiyaç duydukları her an sağlık çalışanlarına ulaşabildiklerini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

        "Her aradığımda geliyorlar, evimde bir yabancıyı misafir etmiş gibi olmuyorum. Her şeyi gönül rahatlığıyla söylüyorum çünkü sağlık çalışanlarıyla bir aile gibi olduk. Onlar olmasaydı çok zorlanırdım. İki engelli çocuğumu getirip götürmesi benim için çok zor olurdu. Allah onlardan razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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