Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 456 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi; uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 80 liraya el konuldu.

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