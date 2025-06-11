Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve Sivaslı ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 456 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi; uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 80 liraya el konuldu.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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