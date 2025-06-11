Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve Sivaslı ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 456 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi; uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 80 liraya el konuldu.

        ​​​​​​​Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak

        Benzer Haberler

        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta sağlık çalışanları her ay 2 bin hastanın evine misafir oluyor
        Uşak'ta sağlık çalışanları her ay 2 bin hastanın evine misafir oluyor
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Uşak'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Uşak'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Uşak'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Uşak'ta arife günü şehitlik ziyaret edildi
        Uşak'ta arife günü şehitlik ziyaret edildi