Uşak'ta trafik kazasında kadın öldü, kocası yaralandı

Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen panelvan sürücüsü de gözaltına alındı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Sultan Karataş (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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