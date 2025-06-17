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        Uşak'ta trafik kazasında kadın öldü, kocası yaralandı

        Uşak'ta panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada kadın öldü, kocası yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 00:06 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:06
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        Uşak'ta trafik kazasında kadın öldü, kocası yaralandı
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        Uşak'ta panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada kadın öldü, kocası yaralandı.

        Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen Ahmet Ali Karataş (71) yönetimindeki 64 FB 068 plakalı otomobil, Hal Kavşağı'nda S.G. (17) idaresindeki 35 BZJ 502 plakalı panelvan ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Sultan Karataş (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sultan Karataş buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen panelvan sürücüsü de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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