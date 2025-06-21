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        Uşak'ta otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:40
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        Uşak'ta otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı.

        S.D. (30) idaresindeki 10 AKV 051 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolunda karşı şeride geçip A.A. (42) yönetimindeki 43 AGY 671 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan diğer sürücü S.D, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        A.A'nın cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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