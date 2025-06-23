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        Uşak Üniversitesince, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a fahri doktora ünvanı

        Uşak Üniversitesi tarafından, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a fahri doktora ünvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:17
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        Uşak Üniversitesince, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a fahri doktora ünvanı
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        Uşak Üniversitesi tarafından, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a fahri doktora ünvanı verildi.

        Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrenciler için "Mezuniyet Töreni", Akar için de "Fahri Doktora Tevdi Töreni" düzenlendi.

        Programda, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tevdi edilen fahri doktora ünvanı için alınan senato kararını okudu.

        Savaş, daha sonra Akar'a cüppe giydirip, fahri doktora belgesini takdim etti. Programda eski bakanlardan Taner Yıldız'a ise "Onur Belgesi" verildi.

        Burada konuşan Akar, kendisine bu ünvanın verilmesinden dolayı Rektör Savaş'a ve üniversite senatosuna teşekkür etti.

        Aklın ve bilimin ışığında yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin gelişimi için çok daha önemli adımlar atılacağını kaydeden Akar, mezun olan öğrencilere diplomalarının hayırlı olmasını diledi.

        Hulusi Akar, devletin bekası, milletin refahı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir azimle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        İsrail'in bir soykırım ve etnik temizlik yaptığını dile getiren Akar, "Oradaki Filistinli kardeşlerimiz büyük bir zulüm altındalar. Bunları maalesef bütün dünya kör ve sağır bir şekilde izlemekte. Fakat dünyanın her yerinde yönetimler dışında birazcık aklı ve vicdanı olan herkes ayakta. Bizlerin de Türkiye olarak bu manada yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptığımızdan emin olun." dedi.

        Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Netanyahu çetesi bu sefer İran'a, yanına Amerika'yı da almak suretiyle bir saldırıya başladı. Uluslararası hukuk, insanlık kalmadı. Başlangıçtan itibaren bizim tekrar tekrar söylediğimiz şey, barışçıl yolların, ateşkesin sağlanması, barışçıl yol ve yöntemlerle, diplomasiyle sorunlara çözüm bulunması. Bundan başka yol yok diyoruz. Öbür türlü herkes kaybediyor. Bunun durdurulması için de yaptığımız çalışmaları sürdürüyoruz. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya konulan kurallar ve kurumlar iflas etti. İsrail uygulaması bunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardan beri söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' de bunun bir göstergesi. Dolayısıyla yeni kurallar, yeni kurumlar kurulurken bizim de gözümüzü, kulağımızı açıp, gücümüzü, kuvvetimizi toplayıp hep beraber 86 milyon, bir ve beraber, tek yürek, tek yumruk olarak çalışmamız lazım."

        Rektör Savaş tarafından "Onur Belgesi" verilen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise kendisi için son derece onurlu ve güzel bir an olduğunu, belgeyi onur verici bir belge olarak ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirtti.

        Programda, Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş ve AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de birer konuşma yaptı.

        Tören, dereceye giren öğrencilere mezuniyet ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından kep atılmasıyla tamamlandı.

        Akar ve Yıldız, buradaki törenin ardından Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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