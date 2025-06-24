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        Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:44
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        Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen Önder P. (23) yönetimindeki 64 AEF 313 plakalı motosiklet, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde Y.S. (19) idaresindeki 64 NK 789 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Önder P, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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