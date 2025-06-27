Uşak'ta kooperatif seçimindeki kavganın ardından fenalaşan kişi hastanede öldü

Dülger'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dülger, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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