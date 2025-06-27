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        Uşak'ta kooperatif seçimindeki kavganın ardından fenalaşan kişi hastanede öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, kooperatif seçiminde çıkan kavganın ardından yolda aracında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:59
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        Uşak'ta kooperatif seçimindeki kavganın ardından fenalaşan kişi hastanede öldü
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        Uşak’ın Banaz ilçesinde, kooperatif seçiminde çıkan kavganın ardından yolda aracında fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Banaz Özlem Tur Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Şehitler Mahallesi’ndeki kooperatif binasında Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Seçimde mevcut başkan Cengiz Akkaş’a karşı aday olan Nezih Candoğan seçimi 1 oy farkla kazandı.

        Seçimin sona ermesinin ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bazı üyelerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

        Olay yerinden aracıyla ayrılan ve kavgaya karışan kooperatif üyelerinden Ahmet Dülger (55) yolda fenalaştı.

        Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dülger, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Dülger'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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