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        İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında tahliye edilen ve çok sayıda evle ahırın yandığı Karadoğan Mahallesi'nde yaşayanlar, alevlerle mücadelede olağanüstü gayret gösterildiğini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:33
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        İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında tahliye edilen ve çok sayıda evle ahırın yandığı Karadoğan Mahallesi'nde yaşayanlar, alevlerle mücadelede olağanüstü gayret gösterildiğini anlattı.

        Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

        Yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Boşaltılan Karadoğan Mahallesi'nde birçok ev ve ahırda hasar oluştu.

        Mahalle sakinlerinden Bayram Yalçın, AA muhabirine, yangının rüzgarın etkisiyle çok büyüdüğünü ve herkesi çok korkuttuğunu söyledi.

        - "Devletimiz uçaklarıyla, helikopteriyle, insanların gücüyle mücadele etti"

        Yangın nedeniyle köylerini bırakmak zorunda kaldıklarını aktaran Yalçın, "Yangının uzaklığı 2-3 kilometre ilerideydi. 'Gelmez' diye hesap ediyorduk ama rüzgarın etkisiyle ateş 2 saatlik yolu 15-20 dakikada geldi. Biz bir anda panikledik. Allah'a çok şükür canımızı kurtardık." dedi.

        Yalçın, bunun Allah'tan gelen bir şey olduğunu belirterek "Ama ben böyle bir şey görmedim. Rüzgarın etkisiyle yangın daha da büyüdü ve önüne geçilemedi. Sağ olsun devletimiz, uçaklarıyla, helikopteriyle, insanların gücüyle mücadele etti. Hele hele şu insanların dayanışması, birlik beraberliği... Bu, mükemmel bir şey. Bu dayanışma böyle olursa bizi kimse yıkamaz. Çevre köylerden herkes suyuyla, yiyeceğiyle, gücüyle geliyor. Yangını gören bu yangın buraya koşup geldi. Buna 'seferberlik' deniliyor işte." ifadelerini kullandı.

        Komşularının evlerinin yandığını anlatan 60 yaşındaki Mesude Yalçın ise alevlerin köye ulaşacağını hiç tahmin etmediklerini belirtti.

        Yangını söndürmek için çok gayret edildiğini anlatan Yalçın, "Geçmişimiz, hatıralarımız vardı. Ben köye 40 sene önce gelmiştim. Ne diyelim, Allah'tan gelene razıyız. Devletimizden de Allah razı olsun. Söndürelim diye çok uğraştılar. Üç gündür helikopterler, uçaklar, itfaiyeler, vatandaşlarımız koştu. Ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.

        Yalçın, komşularının yanan evlerini görünce kendi evinde rahat oturamadığını ifade etti.

        Ailesini ziyaret etmek için köye gelen 30 yaşındaki Ebru Aydın da yangının ters rüzgarla yön değiştirdiğini ve bir anda köye ulaştığını anlattı.

        Ailesiyle köyden zor çıktığını ifade eden Aydın, "Zamanında köyü boşaltın diye anons gelmeseydi, yönlendirmeseydik daha kötü sonuçlar olabilirdi. Sadece kendimizi kurtarabilirdik, hayvanlarımız kalırdı." değerlendirmesini yaptı.

        Evi yanan 58 yaşındaki Mustafa Uğur ise yangın sırasında ne tarafa gideceğini bilemediğini, yanmaktan çok korktuğunu söyledi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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