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        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.07.2025 - 18:47
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        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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