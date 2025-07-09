Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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