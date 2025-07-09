Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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