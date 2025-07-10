Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak'ta incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak'ın turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacaklarını belirterek, "İnşallah sadece yerli turistin değil yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Uşak ziyareti kapsamında ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Aktaş, burada Ersoy'a, Cumhuriyet'in 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk" isimli simge fotoğrafı hediye etti.

Daha sonra Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi'ni ziyaret eden Ersoy, dokuma yapan kadınlarla sohbet etti, ziyaretçiler tarafından dokunan Türk bayrağı motifli halıya ilmek attı.

Bakan Ersoy, daha sonra Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antik kenti gezen Ersoy, kazı çalışmaları hakkında Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler'den bilgi aldı.

Ulubey Kanyonu'nu da gezen Ersoy, cam terasta gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmi hem 12 ay hem de 81 vilayete yayma çalışmaları ve hedefleri olduğunu söyledi.