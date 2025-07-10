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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak'ta incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak'ın turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacaklarını belirterek, "İnşallah sadece yerli turistin değil yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:33
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak'ta incelemelerde bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uşak'ın turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacaklarını belirterek, "İnşallah sadece yerli turistin değil yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız." dedi.

        Bakan Ersoy, Uşak ziyareti kapsamında ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Aktaş, burada Ersoy'a, Cumhuriyet'in 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk" isimli simge fotoğrafı hediye etti.

        Daha sonra Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi'ni ziyaret eden Ersoy, dokuma yapan kadınlarla sohbet etti, ziyaretçiler tarafından dokunan Türk bayrağı motifli halıya ilmek attı.

        Bakan Ersoy, daha sonra Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antik kenti gezen Ersoy, kazı çalışmaları hakkında Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler'den bilgi aldı.

        Ulubey Kanyonu'nu da gezen Ersoy, cam terasta gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmi hem 12 ay hem de 81 vilayete yayma çalışmaları ve hedefleri olduğunu söyledi.

        Bütün illerin hem turizm master planlarının hazırlanması hem de turizm potansiyellerinin doğru şekilde ortaya çıkarılması için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Uşak'ın çok önemli değerleri, turizm potansiyeli var. Üzerinde bulunduğumuz kanyon, dünyanın 2. büyük kanyonu olarak kabul ediliyor. 77-78 kilometre uzunluğunda. Buraya gelmeden önce de Blaundos Antik Kenti'ne uğradık. Bir yanda da 600 yılı aşkın geçmişi olan camilerle çok büyük turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Gastronomi çeşitliliği de önemli. Bunların doğru şekilde tanıtılıp, farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Biz Valimizle aldığımız karar gereği hızlı bir şekilde buranın da turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacağız. İnşallah sadece yerli turistin değil yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız."

        Bakan Ersoy'a Uşak Valisi Naci Aktaş, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ile Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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