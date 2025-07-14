Uşak Valiliğinden şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek

Uşak Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verdi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin kadın, erkek, yaşlı, genç demeden meydanlara akın ettiğini, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi.

Milletin can pahasına vatanına sahip çıktığını vurgulayan Aktaş, "Milletimiz, can pahasına hain darbe girişimini durdurarak bu topraklarda ihanetin kök salamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. O gece yaşananlar, sadece darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda milletimizin kaderini yeniden yazdığı, birliğini ve kardeşliğini pekiştirdiği tarihi sınav olmuştur." dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aktaş, gazilere de sağlık ve şifa temenni etti.

Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da şehit yakınlarıyla ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, onlara minnettar olduğunu belirtti.