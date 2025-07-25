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        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in vefat eden annesi Rabia Güneş'in cenazesi Eşme ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:02
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        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in vefat eden annesi Rabia Güneş'in cenazesi Eşme ilçesinde toprağa verildi.

        Dün 93 yaşında hayatını kaybeden Güneş için Ahmetler köyünde cenaze namazı kılındı. Rabia Güneş'in cenazesi daha sonra buradaki mezarlıkta defnedildi.

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, daha sonra taziyeleri kabul etti.

        Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti milletvekilleri Fahrettin Tuğrul, Cahit Özkan ve Seydi Gülsoy, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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