AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti milletvekilleri Fahrettin Tuğrul, Cahit Özkan ve Seydi Gülsoy, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Dün 93 yaşında hayatını kaybeden Güneş için Ahmetler köyünde cenaze namazı kılındı. Rabia Güneş'in cenazesi daha sonra buradaki mezarlıkta defnedildi.

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