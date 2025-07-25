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        Uşak'ta trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:14 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:14
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        Uşak'ta trafik kazasında ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

        M.C.D. idaresindeki 06 BAJ 345 plakalı otomobil, dün Şehit Nazım Tuncer Caddesi'nde takla attı.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Ömer Faruk Pekmez (19) ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Pekmez, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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