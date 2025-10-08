Uşak'ta midelerinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, midelerinde çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada, bir zanlının üzerinden kapsülün içerisinde metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, İran uyruklu A.T, Y.T. ve M.J'nin hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, buradan da ticari taksiyle Uşak'a geldiğini belirledi.

