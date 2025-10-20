Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta meslek yüksekokulu ile sağlık müdürlüğü ve aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

        Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu ile Eşme İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi binaları için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta meslek yüksekokulu ile sağlık müdürlüğü ve aile sağlığı merkezinin temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu ile Eşme İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi binaları için temel atma töreni düzenlendi.

        Üç Eylül Mahallesi'ndeki Eşme İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, binanın kazasız bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine girmesini temenni etti.

        Uşak'ta sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için gerekli yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Aktaş, "Burada yapılacak olan tesiste vatandaşlarımızın birinci basamaktan başlayarak sağlık hizmetini daha nitelikli şartlarda almasını, sağlık çalışanı arkadaşlarımızın fiziki koşulları iyileştirilmiş daha modern yapılarda hizmet sunmalarını arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına değer veriyoruz." dedi.

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de partisinin hükümetleri döneminde sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığını anlattı.

        Uşak'ın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Güneş, eksiklikleri ve aksaklıkları da her geçen gün giderdiklerini söyledi.

        AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından dua edildi, ilk beton döküldü.

        Buradaki programın ardından Elvanlar Mahallesi'ndeki Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu inşaat alanına geçildi, binanın temeline ilk beton döküldü.

        Programlara Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Uşakspor koltuktan oldu
        Uşakspor koltuktan oldu
        Uşak'ta CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Uşak'ta CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki çift yaralandı
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki çift yaralandı
        Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 100. üretim dönemi başladı
        Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 100. üretim dönemi başladı
        Uşakspor'da Volkan'ın durumu belirsiz
        Uşakspor'da Volkan'ın durumu belirsiz
        Uşak'ta motosikletin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Uşak'ta motosikletin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede öldü