Uşak'ta meslek yüksekokulu ile sağlık müdürlüğü ve aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu ile Eşme İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi binaları için temel atma töreni düzenlendi.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki Eşme İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, binanın kazasız bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine girmesini temenni etti.

Uşak'ta sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için gerekli yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Aktaş, "Burada yapılacak olan tesiste vatandaşlarımızın birinci basamaktan başlayarak sağlık hizmetini daha nitelikli şartlarda almasını, sağlık çalışanı arkadaşlarımızın fiziki koşulları iyileştirilmiş daha modern yapılarda hizmet sunmalarını arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına değer veriyoruz." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de partisinin hükümetleri döneminde sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığını anlattı.