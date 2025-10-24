Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 23:01 Güncelleme: 24.10.2025 - 23:01
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 81 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

