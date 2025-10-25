Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:25
        Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        R.I. (25) yönetimindeki 64 AEZ 386 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

