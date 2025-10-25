Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
R.I. (25) yönetimindeki 64 AEZ 386 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
