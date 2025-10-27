Uşak'ta ağaca çarpan cipteki 2 kişi yaralandı
Uşak'ta cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.Ç. (36) idaresindeki 34 KGS 984 plakalı otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki O.K. (45), ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.