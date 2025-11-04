Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
Uşak'ta düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adresteki aramada 4 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 400 boş ve 2 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
