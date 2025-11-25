Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        AK Parti'li Sabancı'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması

        AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin hükümetlerince kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Sabancı'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin hükümetlerince kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan Sabancı, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetin önlenmesinde en önemli unsurlardan olduğunu ifade etti.

        Sabancı, bir yandan koruma mekanizmalarını güçlendirirken bir yandan da kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeye devam ettiklerini, partisinin hükümetlerince kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Kadın istihdamını artıracak, girişimcilik fırsatlarını güçlendirecek, eğitim ve mesleki gelişim imkanlarını yaygınlaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6 seviyesine ulaştı, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranı ise yüzde 20'yi aştı. Parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere, kadın girişimcilerin oranı ise yüzde 18'lere ulaştı. Bu rakamlar, kadınların sadece aile ve özel hayatlarında değil, toplumsal karar alma süreçlerinde, iş dünyasında ve kamusal alanda da giderek daha güçlü bir şekilde var olduklarını göstermektedir."

        Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetlediklerini dile getiren Sabancı, "AK Parti Kadın Kolları olarak inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek

        Benzer Haberler

        Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i bebek 10 yaralı
        Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i bebek 10 yaralı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor
        Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor
        Uşak Üniversiteli akademisyenler Yeniköy halkı ile buluştu
        Uşak Üniversiteli akademisyenler Yeniköy halkı ile buluştu
        Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi
        Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi
        Uşak'ta motosiklet şarampole düştü: 1 ölü
        Uşak'ta motosiklet şarampole düştü: 1 ölü