AK Parti'li Sabancı'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin hükümetlerince kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan Sabancı, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetin önlenmesinde en önemli unsurlardan olduğunu ifade etti.

Sabancı, bir yandan koruma mekanizmalarını güçlendirirken bir yandan da kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeye devam ettiklerini, partisinin hükümetlerince kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kadın istihdamını artıracak, girişimcilik fırsatlarını güçlendirecek, eğitim ve mesleki gelişim imkanlarını yaygınlaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6 seviyesine ulaştı, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranı ise yüzde 20'yi aştı. Parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere, kadın girişimcilerin oranı ise yüzde 18'lere ulaştı. Bu rakamlar, kadınların sadece aile ve özel hayatlarında değil, toplumsal karar alma süreçlerinde, iş dünyasında ve kamusal alanda da giderek daha güçlü bir şekilde var olduklarını göstermektedir."